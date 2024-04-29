В Совфеде рассказали об отличительных чертах «ледяной войны» США с Россией

Соединенные Штаты поставили себе цель вести «ледяную войну» с Россией, характерные черты которой состоят в эскалации опосредованной войны с использованием финансовых инструментов, санкций, информационного фронта, а также в отсутствии значимых политических контактов между Москвой и Вашингтоном, именно этим «ледяная война» отличается от «холодной» войны XX века. С таким мнением в своем Telegram-канале выступил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«США нацелились на долгосрочную «ледяную войну». Ее главное отличие от войны «холодной» — ведение опосредованной войны (proxy war) против противника в лице России… Отказ от значимых политических контактов… еще одна отличительная черта новой «ледяной войны», — отметил он.

По его словам, сейчас против России Запад веден именно опосредованную прокси-войну при помощи многих инструментов, в том числе конвенциональных вооружений, жестких экономических санкций, финансовых ограничений, транспортной блокады, а также информационной войны.

Фактически на данном этапе можно говорить о военных действиях США против РФ, подчеркнул Пушков. «Ни одно из этих столкновений (времен Холодной войны СССР и США в разных регионах мира. – прим. ред.) не привело к военным действиям против другой стороны как страны и нации. Но именно это происходит сейчас со стороны США», — обратил внимание сенатор.

До этого Пушков высказал точку зрения, что президент США Джо Байден видит себя новым Гарри Трумэном.

Ранее в Совфеде оценили планы США вводить санкции против стран, уходящих от доллара.