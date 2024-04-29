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Россиянам рассказали, в какие страны они могут въехать без загранпаспорта и визы

АТОР назвала Белоруссию лидером для туристов из России

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Depositphotos

Для туристических поездок за рубеж без загранпаспорта и оформления виз россиянам стоит рассмотреть такие страны, как Белоруссия и Казахстан, но список не ограничивается только этими государствами. Об этом mk.ru рассказали эксперты российской ассоциации туроператоров (АТОР).

Менеджер столичной турфирмы по постсоветскому пространству Дария посоветовала обратить внимание на страны бывшего СССР: Казахстан, Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию.

При этом в Армению россияне без заграничного паспорта смогут прилететь лишь в международные аэропорты Еревана и Гюмри, предупредили эксперты.

Столица Осетии Цхинвал вошла в тройку самых дешевых мест для отдыха россиян на майские праздники, отметили корреспонденты.

В то же время лидером среди стран для туристических поездок специалисты назвали Белоруссию. Издание отметило, что поездка в республику является довольно бюджетной.

По их данным, при грамотном поиске авиабилетов из Москвы в Минск и Брест можно долететь за 10 тыс. руб., а из Петербурга за такие же деньги летает прямой рейс в Гомель.

В российских турфирмах клиентам из России советуют посетить старинные замки, Брестскую крепость и «оазис искусств» — Витебск, который является родиной Марка Шагала.

Ранее стало известно, что россияне стали больше, чем раньше, ждать путешествий.

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