Стало известно, какие посылки россияне чаще всего отправляют с постоплатой

Россияне все чаще отдают предпочтение наложенному платежу при получении посылок. Об этом свидетельствуют данные сервиса СДЭК «Наложка», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

За последний год количество таких отправлений выросло в три раза, а число отправителей увеличилось более чем в 2,6 раза.

«Среди товаров, продаваемых с оплатой наложенным платежом, лидируют электроника и бытовая техника — 26%», —говорится в отчете.

На втором месте по популярности находятся запчасти и женские товары, включая косметику и одежду, на которые приходится по 23% от общего объема. Различное оборудование отправляют 17% клиентов. При этом средний чек на товары, оплачиваемые наложенным платежом, составляет 17,8 тыс. рублей. Сделки на сумму 100 тыс. рублей и выше составляют 6% от всех заказов.

«За последние два года россияне стали отправлять с помощью наложенного платежа более дорогие товары»,— отметили в СДЭК.

Для большинства отправителей (76%) срок доставки не является определяющим фактором, однако те, кто выбирает быструю доставку (24%), в основном отправляют дорогостоящее оборудование или технику.

Оформление заказов часто происходит через мобильное приложение или сайт – 45% случаев. При этом 96% покупателей предпочитают забирать покупки лично. Услугами наложенного платежа чаще всего пользуются клиенты в возрасте от 45 до 55 лет, их доля составляет 39%. На втором месте – отправители 35-44 лет (25%). Молодежь до 24 лет составляет лишь 13%.

«Наложенные платежи активно используют жители таких городов, как Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Пермь и Самара», — уточнили в компании.

До этого стало известно, из каких стран россияне чаще всего заказывают вещи ушедших брендов.

Ранее россияне рассказали о самых необычных посылках за год.