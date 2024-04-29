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Анкара хочет импортировать американский СПГ

Турция ведет переговоры с ExxonMobil о многолетних поставках 2,5 млн тонн СПГ

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Strait Talk/YouTube

Стремясь диверсифицировать источники импорта природного газа, Турция ведет переговоры с американской нефтегазовой компанией ExxonMobil о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет Financial Times .

Как сообщил турецкий министр энергетики Алпарслан Байрактар, Анкара рассчитывает заключить с ExxonMobil десятилетний контракт на ежегодные поставки 2,5 млн тонн СПГ.

По словам Байрактара, этот шаг призван обеспечить энергетическую безопасность страны в преддверии истечения срока долгосрочных газовых контрактов с Россией в 2025 году и с Ираном в 2026 году.

«Для обеспечения энергобезопасности нам необходимо получать газ откуда-то. Это может быть Россия, Азербайджан, Иран или поставки СПГ», — пояснил глава Минэнерго.

В настоящее время около 40% потребляемого в Турции газа импортируется из России по трубопроводам. Диверсификация поставщиков позволит сократить зависимость от одного источника. Кроме того, закупки СПГ дадут большую гибкость в выборе альтернативных маршрутов и поставщиков.

До этого в Бельгии призвали к поэтапному запрету на реэкспорт российского СПГ.

Ранее Европа рекордно увеличила потребление газа за счет поставок из России.

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