Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионера с переломом ребер эвакуировали с острова в Хабаровском крае

В Хабаровском крае спасли пенсионера с острова Кабельный

В Хабаровском крае спасатели эвакуировали с дачи на острове пожилого мужчину, который получил перелом ребер. Об этом сообщает краевая пресс-служба МЧС.

88-летний пенсионер работал на садовом участке на даче на острове Кабельный. Пенсионер неудачно упал и сломал несколько ребер. Пожилой мужчина понял, что не сможет самостоятельно выехать в райцентр и обратился в экстренные службы.

Из Хабаровска сотрудники МЧС России и бригада медицины катастроф сначала добрались до острова на катере, а затем спасатели на квадроцикле доставили медиков к пострадавшему. Пострадавшего по воде доставили в Хабаровск и передали врачам, пенсионер госпитализирован.

До этого сообщалось, что на Чукотке нашли пенсионера, который провел пять месяцев в тундре. О том, что 70-летний пенсионер долго не появлялся дома, правоохранителям сообщила его супруга. Мужчина и раньше уходил порыбачить на несколько месяцев без связи с родственниками. Пропавшего удалось отыскать в 150 километрах от села, по словам полицейских, мужчина питался запасами рыбы. После спасения мужчина не нуждался в помощи медиков, поэтому его привезли домой.

Ранее российского пенсионера с анафилактическим шоком после укуса гадюки забрали в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами