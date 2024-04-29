Пенсионера с переломом ребер эвакуировали с острова в Хабаровском крае

В Хабаровском крае спасатели эвакуировали с дачи на острове пожилого мужчину, который получил перелом ребер. Об этом сообщает краевая пресс-служба МЧС.

88-летний пенсионер работал на садовом участке на даче на острове Кабельный. Пенсионер неудачно упал и сломал несколько ребер. Пожилой мужчина понял, что не сможет самостоятельно выехать в райцентр и обратился в экстренные службы.

Из Хабаровска сотрудники МЧС России и бригада медицины катастроф сначала добрались до острова на катере, а затем спасатели на квадроцикле доставили медиков к пострадавшему. Пострадавшего по воде доставили в Хабаровск и передали врачам, пенсионер госпитализирован.

До этого сообщалось, что на Чукотке нашли пенсионера, который провел пять месяцев в тундре. О том, что 70-летний пенсионер долго не появлялся дома, правоохранителям сообщила его супруга. Мужчина и раньше уходил порыбачить на несколько месяцев без связи с родственниками. Пропавшего удалось отыскать в 150 километрах от села, по словам полицейских, мужчина питался запасами рыбы. После спасения мужчина не нуждался в помощи медиков, поэтому его привезли домой.

Ранее российского пенсионера с анафилактическим шоком после укуса гадюки забрали в больницу.