Минздрав рассказал о ранениях полицейских, полученных при нападении на пост ДПС

Полицейского, получившего множественные ранения при нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии, переведут в Ставропольскую краевую больницу. Об этом рассказал представитель минздрава республики, передает ТАСС.

«У одного из пострадавших множественные травматические повреждения костей лицевого скелета, плечевой кости и предплечья. Его переведут в Ставропольскую краевую больницу», — отметил собеседник агентства.

В минздраве также рассказали, что у второго полицейского диагностировали сквозное ранение грудной клетки, у третьего — ранения брюшной полости и бедра, у четвертого — сквозное ранение колена.

До этого сообщалось, что состояние пострадавших полицейских стабильно тяжелое.

29 апреля Telegram-каналы 112 и Shot сообщили, что в Карачаево-Черкесии неизвестные напали на полицейских.

Позже в СК РФ по КЧР сообщили, что по факту нападения на наряд ДПС возбуждено уголовное дело.

Похожее нападение произошло в Карачаево-Черкесии 22 апреля. Тогда в Карачаевске неизвестные расстреляли трех полицейских в районе местного Нижнего рынка. Выжить удалось только одному сотруднику полиции.

Ранее в МВД напомнили о риске нелегального ввоза в Россию оружия и боеприпасов.