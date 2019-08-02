Министр связи Белоруссии рассказал о договоренностях по отмене роуминга с Россией

Белоруссия и Россия договорились подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал министр связи и информатизации республики Константин Шульган.

«В течение недели собираемся в формате видеоконференции, логику соблюдаем, чтобы с нуля не начинать переговоры. Условно говоря, конечный срок - это начало сентября», — заявил Шульган.

По словам Шульгана, начало сентября - это максимальный срок для подписания «дорожной карты».