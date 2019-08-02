Эксперт прокомментировал рекомендации Роскачества по заклеиванию камер скотчем

Эксперт «Лаборатории Касперского» Андрей Маланов заявил, что заклеивание встроенной камеры и микрофона на ноутбуке является не самым эффективным методом защиты от мошенничества, сообщает RNS.

Он пояснил, что такая мера позволяет избежать наблюдения, но злоумышленники все же могут перехватывать изображение в моменты, когда пользователь использует камеру для общения.

Что касается встроенного микрофона, по словам Маланова, его заклеить практически невозможно: звук будет слышен даже через изоленту. Эксперт заключил, что закрывать встроенную камеру или микрофон не имеет смысла.

Специалист порекомендовал обратить больше внимания на то, какие разрешения выдаются приложениям, и поставить защитное решение. Так же он напомнил, что скачивать приложения и программы стоит только через официальные источники.

Ранее эксперты Роскачества выпустили рекомендации по защите от кибершпионов.