Google поплатится за дискриминацию

Компания Google будет вынуждена заплатить $11 млн из-за иска о возрастной дискриминации, которую подали в суд на них претенденты на работу, пишет Bloomberg.

Как отмечается, корпорация уже согласилась выплатить в общей сумме $11 млн около 227 людям, которые пожаловались на неподобающее отношение компании к себе. Каждый человек получит по $35 тыс., а остальные деньги достанутся адвокатам.

По данным издания, люди стали массово обращаться в суд после иска женщины, которая посетовала, что в течение семи лет она четыре раза пыталась устроиться на работу, но ее не принимали. По ее мнению, ей отказывали из-за возраста. Также женщина обвинила Google в том, что корпорация привержена «системным моделям и практике дискриминации».

В Google открестились от этих заявлений, отметив, что на работу женщину и других претендентов не взяли из-за недостатка необходимых навыков.

Ранее сообщалось, что в Google признались в прослушке пользователей.