Украинец украл у Microsoft более $10 млн

Украинец Владимир Квашук обманным путем украл у компании Microsoft более $10 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуроров страны.

По данным следствия, 25-летний житель Украины некоторое время работал в компании в США тестировщиком онлайн-магазина. Квашуку можно было создавать реальные транзакции по несуществующим кредитным картам. Как отмечается, он покупал дорогие подарочные сертификаты и продавал их за крупные суммы денег.

Также прокуроры рассказали, что на счету украинца в результате этих деяний осели не менее $2,8 млн.

По некоторым данным, на украденные деньги, Квашук купил автомобиль за $160 тыс. и дом на берегу озера за $1,6 млн.

Ранее сообщалось, что Microsoft неприятно удивит пользователей своих сервисов.