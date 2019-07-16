Британия не хочет отдавать Ассанжа на смертную казнь

Заместитель главы британского МИД Алан Данкан заявил, что страна не станет отдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа другим странам, где его ждет смертный приговор. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данкан отметил, что это соглашение уже достигнуто и нарушать его никто не планирует.

«Мы не допустим его выдачи какой-либо стране, где ему может грозить смертная казнь», — добавил Данкан.

Также он подчеркнул, что в настоящее время Ассанжу оказываются вся необходимая медицинская помощь и за его здоровьем наблюдают специалисты.

Ранее главред WikiLeaks рассказал о хрупком состоянии Ассанжа.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.