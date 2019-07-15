Россияне оценили идею запрета телефонов в школах

Более 60% россиян считают, что запрет мобильных телефонов в школах положительным образом скажется на учебном процессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ.

При этом, как отмечается, количество россиян, поддерживающих запрет гаджетов в школах, за последний год уменьшилось на 6% — с 73% до 67%.

Кроме того, сократилось и число тех, кто уверен, что отмена гаджетов позитивно повлияет на учебный процесс — с 69% до 62%.

Наибольшую поддержку данная идея находит у женщин — 70%, а также среди россиян в возрасте старше 35 лет.

Ко всему прочему, 55% респондентов не поддерживают полный запрет мобильных телефонов в школах.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян, которых опрашивали методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.