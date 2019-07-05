Google перестал работать и возмутил пользователей

В работе Google произошел сбой, сообщает сайт Downdetector.

Как отмечается, 53% пользователей пожаловались на проблемы со входом, а 46% — не могли ничего найти по поиску.

Чаще всего жаловались на сервис из США, Японии, Бразилии и европейский стран.

Ранее сообщалось, что парализована работа Facebook, Instagram и WhatsApp.