Власти США потребовали от американского суда отклонения иска Huawei

Американское правительство обратилось в суд страны с требованием, чтобы он отменил иск китайской корпорации Huawei, которая просит признать действия властей США в отношении компании неправомерными, сообщает Reuters.

Как отмечается, ходатайство направили в техасский суд, в который до этого жаловалась китайская компания.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20. По их итогам был отменен ряд санкций.

Ранее сообщалось, что Белый дом прояснил ситуацию с амнистией Huawei.