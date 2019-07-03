Сервисы по поиску авиабилетов перестали отображать отели в Крыму
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Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали предлагать туристам из России гостиницы в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сайты туристических поисковиков.
Как отмечается, при поиске гостиниц на Крымском полуострове сервис Kayak пишет, что подходящих результатов не найдено.
В качестве возможных вариантов сервис пишет, что либо данное направление не обслуживается, либо на выбранные даты билетов нет.
Причем то же самое выдает при поиске и сайт Momondo.
Ранее сообщалось, что сервис Skyscanne также перестал показывать рейсы в Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.