Сервисы по поиску авиабилетов перестали отображать отели в Крыму

Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали предлагать туристам из России гостиницы в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сайты туристических поисковиков.

Как отмечается, при поиске гостиниц на Крымском полуострове сервис Kayak пишет, что подходящих результатов не найдено.

В качестве возможных вариантов сервис пишет, что либо данное направление не обслуживается, либо на выбранные даты билетов нет.

Причем то же самое выдает при поиске и сайт Momondo.

Ранее сообщалось, что сервис Skyscanne также перестал показывать рейсы в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.