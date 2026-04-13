В Минспорта РФ объяснили, зачем ужесточают лимит в РПЛ

Министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью «России 24» заявил, что решение об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) связано с тем, чтобы больше молодых российских игроков получали игровое время.

«Есть разные мнения, но главное мнение – дать шанс российским игрокам вырасти. Иностранцы – пожалуйста, пусть играют в российском чемпионате, но их качество должно вырасти. То есть меньше, но качественнее», — заявил Дегтярев.

С чемпионата-2026/27 клубам разрешат включать в основной состав не более 12 легионеров, при этом одновременно на поле смогут находиться не больше семи из них.

Реформа лимита не ограничится одним сезоном. Предполагается ежегодное ужесточение квот. В сезоне-2027/28 планка опустится до схемы «11 легионеров в заявке — 6 на поле».

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в РПЛ до конца 2025 года.

