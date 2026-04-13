ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД авария затруднила проезд

В Москве на МКАД автомобильная авария затруднила движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 69 км МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта в районе аварии затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Москве на СВХ Газель врезалась в остановившуюся из-за поломки машину. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как грузовик на скорости врезается легковую машину и сбивает людей, водителя и пассажира иномарки. На записи также заметно, как в момент удара машину отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

Авария произошла утром 11 апреля на Северо-Восточной хорде. В результате происшествия два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

