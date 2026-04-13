Директора предприятия в Дагестане задержали после массового отравления

В Дагестане директор муниципального предприятия задержан по уголовному делу о массовом отравлении. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Уточняется, что дело завели по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«По версии следствия, директор водоканала Карабудахкентского района не обеспечил надлежащее качество и безопасность предоставляемых услуг водоснабжения, в результате чего в период со 2 по 4 апреля 2026 года в медицинское учреждение обратились более 50 жителей района с признаками острой кишечной инфекции, часть из которых была госпитализирована», — сказано в сообщении.

Правоохранители направили в суд ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

8 апреля глава города Урень Сергей Бабинцев сообщил, что более полусотни жителей пострадали от кишечной инфекции, возбудитель которой предположительно распространялся с водопроводной водой. По его словам, первые пациенты с «какой-то непонятной кишечной инфекцией» обратились в Уренскую ЦРБ.

13 апреля в министерстве здравоохранения региона рассказали, что всех пациентов готовят к выписке.

Ранее артисты Красноярского театра массово отравились во время гастролей в Москве.

 
Чайковский, Кало, Бибер и другие: 7 известных людей, которых могли бы спасти или защитить прививки
