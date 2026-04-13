Женщина два года держала взаперти и пытала родственницу ради получения пособий

MLive: в США женщина посадила 58-летнюю родственницу в подвал на два года
Американка морила голодом и пытала свою родственницу, которую держала взаперти в подвале. Об этом сообщает MLive.

В Сагино, штат Мичиган, арестовали 48-летнюю Ташу Бимон, которая, по данным полиции, содержала свою 58-летнюю невестку-инвалида в подвале дома почти два года, лишая еды, воды и доступа к туалету, а также подвергая психологическим пыткам с помощью громко включенного радио.

15 марта жертва выбралась из подвала, когда в доме никого не было. Она взломала дверь, выбежала на улицу и разбила окно в соседнем доме металлической трубой, чтобы привлечь внимание. Сосед, позвонивший в 911, был потрясен видом истощенной женщины.

Пострадавшую срочно госпитализировали. В подвале, где она жила, полиция обнаружила грязный матрас на полу, замок на двери, большое ведро с мочой и радио, непрерывно работавшее на полной громкости. Детектив-сержант Джефф Дауд сообщил, что пострадавшая, жена брата Бимон, рассказала офицерам о невыносимых условиях содержания.

2 апреля Бимон призналась следователям, что держала женщину дома, не выпуская. Полиция подозревает, что мотивом было получение пособия по инвалидности жертвы. Подозреваемой предъявлены обвинения в жестоком обращении с уязвимым взрослым первой степени и незаконном лишении свободы, она содержится в тюрьме округа Сагино и предстанет перед судом 20 апреля.

Ранее отец посадил девятилетнего сына в фургон и продержал взаперти больше года.

 
Чайковский, Кало, Бибер и другие: 7 известных людей, которых могли бы спасти или защитить прививки
