В Госдуму внесут законопроект о запрете наказывать россиян за озеленение дворов

В Госдуму внесут законопроект о запрете штрафовать россиян за самостоятельное озеленение дворов — посадку цветов, кустарников и деревьев. Его подготовили депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают законодательно закрепить в правилах благоустройства территории муниципальных образований, что самостоятельное участие граждан в озеленении не является нарушением и не может повлечь за собой административную ответственность.

Депутаты уточнили, что предполагаемый ими запрет на самостоятельное озеленение не распространяется на другие нарушения — самовольное занятие участка, причинение вреда объектам благоустройства и зеленым насаждениям, повреждение инженерных коммуникаций и «создание препятствий для пользования территорией».

Парламентарии убеждены, что их законопроект позволит устранить основанием для необоснованного привлечения россиян к административной ответственности и простимулирует их к более активному участию в благоустройстве придомовых территорий.

Сейчас самовольное создание клумбы во дворе многоквартирного жилого дома или под его окнами может повлечь за собой штраф на сумму от 5 тысяч рублей, предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

