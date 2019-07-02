Трамп вызверился из-за заговора Twitter против него

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Twitter и обвинил социальную сеть в заговоре, передает Fox News.

По словам Трампа, соцсеть не дает пользователям на него подписаться.

Он назвал происходящее «незаконным заговором».

Ранее американская компания Twitter заявила о том, что добавит в свои сервисы новые пометки для «плохих» публикаций. Так, компания хочет минимизировать количество яростных и негативных публикаций политиков, в том числе и президента США Дональда Трампа.