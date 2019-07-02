Трамп вызверился из-за заговора Twitter против него
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Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Twitter и обвинил социальную сеть в заговоре, передает Fox News.
По словам Трампа, соцсеть не дает пользователям на него подписаться.
Он назвал происходящее «незаконным заговором».
Ранее американская компания Twitter заявила о том, что добавит в свои сервисы новые пометки для «плохих» публикаций. Так, компания хочет минимизировать количество яростных и негативных публикаций политиков, в том числе и президента США Дональда Трампа.