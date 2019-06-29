Мадуро пообещал внедрить 5G при содействии Китая
Венесуэльский президент Николас Мадуро рассказал о намерении развивать сети пятого поколения 5G в стране при сотрудничестве с китайской стороной. Об этом пишет El Nacional.
По словам лидера, скоро начнется установка соответствующих линий в экспериментальном формате.
«В Венесуэлу приходит технология 5G при помощи стратегического и всеобъемлющего сотрудничества с Китаем», — сказал Мадуро.
Он добавил, что Каракас продолжит сотрудничать с Пекином в области технологий.
Ранее министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй заявил, что Пекин приветствует участие компаний с иностранным капиталом в развитии технологий и рынка 5G в стране.