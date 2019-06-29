Мадуро пообещал внедрить 5G при содействии Китая

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Венесуэльский президент Николас Мадуро рассказал о намерении развивать сети пятого поколения 5G в стране при сотрудничестве с китайской стороной. Об этом пишет El Nacional.

По словам лидера, скоро начнется установка соответствующих линий в экспериментальном формате.

«В Венесуэлу приходит технология 5G при помощи стратегического и всеобъемлющего сотрудничества с Китаем», — сказал Мадуро.

Он добавил, что Каракас продолжит сотрудничать с Пекином в области технологий.

Ранее министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй заявил, что Пекин приветствует участие компаний с иностранным капиталом в развитии технологий и рынка 5G в стране.