В Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным, на 15.10 мск., на около 2,5 тыс. человек заявили о проблемах со входом в мессенджер. В частности, 95% не могут установить соединение в приложении, а у 4% — не отправляются сообщения.

В основном проблемы с Telegram были зафиксированы и жителей Москвы, Петербурга, Казани, Новосибирска и Киева.

По обновленным данным на 15.20 мск., проблемы в Telegram до сих пор полностью не устранены.

Ранее основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров анонсировал новый новостной агрегатор.