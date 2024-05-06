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Известного банкира нашли мертвым в Москве

Экс-председатель совета директоров «Норникеля» Филипьев найден мертвым в Москве

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РИА Новости

Известного банкира, в прошлом председателя совета директоров компании «Норильский никель» Александра Филипьева нашли мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает mk.ru.

Уточняется, что 69-летний бизнесмен был обнаружен без сознания в своей квартире в Голиковском переулке 5 мая днем. Врачам спасти его не удалось. Причина смерти в данный момент устанавливается. Филипьев являлся председателем правления «Росбанка», затем банка «Таврический», кроме того, на протяжении двух лет он возглавлял совет директоров «Норильского никеля».

28 апреля сообщалось, что на 54-м году ушел из жизни акционер Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Сергей Скубаков.

До этого сообщалось о кончине бизнесмена, бывшего владельца торгового комплекса «Три кита» Сергея Зуева, известного как «мебельный король».

Ранее бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Александр Колпаков был найден мертвым в своей квартире в Москве. Ему было 72 года.

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