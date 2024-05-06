В Дагестане на учительницу завели уголовное дело за избиение школьницы указкой и учебником

В Дагестане учительнице, ударившей школьницу указкой и учебником, грозит лишение свободы. Об этом сообщает «Сапа Кавказ».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в конце апреля на уроке английского языка в школе №1 в поселке Белиджи. Сидевшая за первой партой девочка повернулась к одноклассникам посреди урока, а 64-летняя учительница, которая в тот момент объясняла домашнее задание, сделала ей замечание. Школьница его проигнорировала, и педагог ударила ученицу учебником по голове.

Тогда между ними началась словесная ссора. Учительница потребовала, чтобы семиклассница вышла из класса, девочка-подросток в ответ назвала ее стервой и попросила отстать. После этого женщина стала бить несовершеннолетнюю указкой, и наносила удары, пока ее импровизированное оружие не сломалось. Спустя два дня девочке потребовалась медицинская помощь, в больнице у нее диагностировали сотрясение головного мозга.

Учительница уволилась сразу после случившегося, однако теперь в ее отношении возбудили уголовное дело. Пенсионерку обвиняют в умышленном причинении легкого вреда с применением предмета, используемого в качестве оружия, максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в Кемерове учитель истории устроил драку в классе и попал на видео.