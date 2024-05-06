В Great Wall раскрыли новинки Haval и Tank для России

На авторынке в России в ближайшее время появятся новинки от брендов Haval и Tank (принадлежат Great Wall). Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.

«То, что можно было увидеть на стенде Haval в Пекине, — это внедорожник H9. Эта машина будет в России буквально через некоторое время. Мы ожидаем от нее хороших результатов, потому что модель Н9 в России известна и востребована», — отметил он.

По словам Акифьева, новинка сохранит все преимущества рамного внедорожника. Также недавно были раскрыты цены на модель H3, уже поступившую в продажу в РФ. Акифьев отметил, что машина стала первой в линейке, которая объединит в себе автомобили Haval, предназначенных для бездорожья. Она будет существовать в новой дилерской сети.

Также на отечественном рынке появится внедорожник Tank 700 Hi4T в двух вариантах: бензиновом и гибридном.

До этого Great Wall официально подтвердил выход двух новых моделей Wey в России. Речь идет, в частности, о появлении на отечественном рынке кроссовера Wey 07, который аналогичен популярному среди россиян Lixang L9. Для новинки будет доступен официальный сервис и гарантийное обслуживание.

Ранее выяснилось, что в России появятся гибридные версии моделей Haval.