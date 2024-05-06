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В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погиб мирный житель

Гладков: в Никольском при обстреле ВСУ погиб мирный житель

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В селе Никольское Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому горю, в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины», — написал Гладков.

Он добавил, что также в Никольском ранения получила восьмилетняя девочка, бригада скорой доставляет ее в детскую областную клиническую больницу.

До этого Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработали дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) и нейтрализовали семь воздушных целей на подлете к городу. В результате воздушной атаки украинских войск в Никольском повреждения разной степени зафиксированы в 14 частных жилых домах и одной квартире, осколками посечена трактор и легковушка.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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