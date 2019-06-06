Китай приветствовал участие иностранных компаний в развитии 5G

Министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй заявил, что Пекин приветствует участие компаний с иностранным капиталом в развитии технологий и рынка 5G в стране, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Китай также готов разделить с этими странами «плоды этого развития».

«После выдачи лицензий на коммерческое использование сети 5G, мы, как и раньше, приветствуем активное участие предприятий с иностранным капиталом в освоении рынка 5G в Китае...» — сказал Мяо Вэй.

Ранее СМИ назвали сроки начала тестирования 5G в России.