Пользователи по всей России жалуются на сбои во «ВКонтакте»

Пользователи в России сообщили о сбое в работе «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

По данным портала, на перебои в работе сервиса жалуются москвичи, а также жители Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Краснодара, Екатеринбурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.

Уточняется, что 87% пользователей жалуются на некорректную работу сайта, 6% не могут войти в социальную сеть, еще 5% недовольны работой сообщений.

Согласно комментарию «ВКонтакте», полученному «Газетой.Ru», компании неизвестно о каких-либо неполадках.

Ранее сбой произошел в работе Tele2.