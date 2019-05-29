Huawei обжаловала в суде США внесение компании в черный список

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Китайская компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционными внесение компании в черный список и запрет на приобретение компонентов и технологий американских производителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Huawei.

В документе утверждается, что целью данных действий властей США является вытеснение китайской компании с американского рынка.

«Это тирания «использования законодательства вместо суда», что запрещено Конституцией США», — говорится в заявлении.

В Huawei добавили, что намерены ходатайствовать о вынесении решения о признании закона антиконституционным в упрощенном порядке, а также выразили надежду на то, что суд США отменит действие закона.

Ранее New York Times со ссылкой на источники писала, что США могут добавить в черный список еще одну китайскую компанию.