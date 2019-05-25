Дуров назвал свою версию взлома телеграм-каналов

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что на аккаунты четырех российских журналистов была произведена хакерская атака. Об этом он написал в своем канале.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что попытка взлома шла с IP-адресов в Испании.

Дуров предположил, что за попытки взлома могут быть ответственны российские власти, поскольку взлому подверглись учетные записи публицистов, освещавших события в Екатеринбурге.

Доказательств своей версии он не привел.

Ранее Павел Дуров рассказал о проблемах с безопасностью в мессенджере WhatsApp.