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В конгресс США внесли предложение об импичменте Байдену

Республиканец Миллс внес в конгресс США предложение об импичменте Байдену

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Kevin Lamarque/Reuters

Член палаты представителей Кори Миллс (республиканец от штата Флорида) внес в нижнюю палату конгресса предложение об импичменте президенту США Джо Байдену за объявленную им паузу в поставках вооружений Израилю. Об этом он сообщает Fox News.

По словам Миллса, Байден нарушил клятву добросовестно исполнять обязанности главы государства и соблюдать конституцию Соединенных Штатов, злоупотребив своими полномочиями. Он сделал это, «добиваясь «услуги за услугу» с Израилем, одновременно используя жизненно важную военную помощь для изменения политики», заявил республиканец.

«Это не только подорвало доверие к США, но также подорвало интересы нашего давнего союзника, Израиля», — сказал он.

На этой неделе Байден заявил, что США прекратят поставлять оружие Израилю, если премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отдаст приказ о крупном вторжении в город Рафах на юге сектора Газа.

Ранее Байден отказался менять политику в отношении Израиля на фоне протестов.

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