Bloomberg: США запустили «ядерную ракету» в Huawei, теперь ей грозит банкротство

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Соединенные Штаты имеют множество инструментов в борьбе с Китаем за национальную и торговую безопасность, однако это не значит, что все их можно применять, пишет в редакционной колонке Bloomberg.

На прошлой неделе министерство торговли США внесло Huawei и около 70 филиалов в список, который означает, что поставщикам США теперь может понадобиться лицензия для ведения бизнеса с ними.

Таким образом, США запустили в Huawei «ядерную ракету». В свою очередь, мобильные телефоны и сетевое оборудование Huawei используют американские компоненты. Если запреты будут исполняться всерьез, то самая влиятельная китайская корпорация с персоналом более 180 тыс. человек может обанкротиться, считает Bloomberg.

Это было бы серьезной ошибкой. США давно утверждают, что Huawei представляет угрозу национальной безопасности. И, безусловно, есть законные причины для беспокойства. Однако США уже предпринимают другие «разумные меры» для предотвращения использования оборудования Huawei внутри страны с целью шпионажа, и стремление выбить компанию из бизнеса крайне глупое, отмечает агентство.

Ошибки США могут отразиться и на американском бизнесе, поскольку поставщики компании могут терпеть убытки.