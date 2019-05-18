Минторг США задумался об отсрочке торговых ограничений против Huawei

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Официальный представитель американского минторга заявил, что США могут отсрочить некоторые торговые ограничения в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя, отсрочка не затронет заключенные после начала действия ограничений сделки. Временные лицензии на срок 90 дней могут быть выданы лицам и компаниям, связанным с Huawei деловыми контактами, чтобы обезопасить работу их оборудования и сетей.

Ранее официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн прокомментировал включение Huawei в черный список в США.