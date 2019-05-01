Сбой в работе Instagram заметили пользователи

Пользователи социальной сети Instagram в некоторых странах заявил о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

С неполадками в работе соцсети столкнулись пользователи из США, Великобритании, Португалии, Испании, Италии, Хорватии и некоторых других стран. В России на проблемы в работе Instagarm в основном жалуются жители Москвы.

По имеющимся данным, сбой наблюдается примерно с 20.00 (мск). Более чем у половины пользователей (53%) возникли проблемы с лентой новостей, у 32% сбой связан с авторизацией. Еще 14% заметили неполадки в работе с сайта Instagram.

Ранее сообщалось о сбое в работе Google.