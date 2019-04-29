Сбой произошел в работе аэропортов Австралии

Посетители аэропортов Австралии столкнулись с длительными задержками рейсов из-за сбоя в работе автоматической системы проверки паспортов. Об этом сообщает SBS.

По данным телеканала, в настоящее время офицеры погранслужбы Австралии работают над устранением компьютерного сбоя.

Как отмечается, средняя длительность задержки рейсов в аэропортах составляет около 90 минут.

При этом проблемы в работе системы проверки паспортов, в частности, затронули терминалы аэропортов Сиднея, Брисбена и Мельбурна.

Ранее сообщалось, что десятки рейсов были отменены из-за технического сбоя во Франкфурте-на-Майне.