Адвокат заявила о готовности Ассанжа сотрудничать со шведскими следователями

Дженнифер Робинсон, адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщила о готовности ее подзащитного к сотрудничеству со шведским следствием, если расследование сексуальных преступлений против него будет возобновлено. Об этом сообщает Sky News.

В Швеции Ассанжа обвиняют в изнасиловании и других сексуальных преступлениях против двух женщин. Сам основатель WikiLeaks категорически отвергает обвинения. Робинсон заявила, что бегство Ассанжа из Швеции было связано с попытками уйти не от шведского, а от американского правосудия.

Реклама

«Он сотрудничал со шведским следствием. Шведская прокуратура пришла в посольство, чтобы выслушать его показания. После этого они закрыли дело», — напомнила Робинсон.

Адвокат подчеркнула, что если Швеция решит возобновить расследование дел против Ассанжа, «они будут с ним сотрудничать».

Ранее Ассанж потребовал от Швеции €900 тыс.