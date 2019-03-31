Facebook намерен ужесточить правила прямых трансляций

Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг рассказала, что в компании задумались по поводу ограничений на прямые трансляции после теракта в Новой Зеландии. Об этом пишет The New Zealand Herald.

Отмечается, что Facebook раскритиковали за то, что трансляцию, которую вел нападавший в социальной сети во время теракта, не удалили достаточно быстро. Для этого компании понадобилось 12 минут, что усложнило задачу, так как за это время многие пользователи поделились видеозаписью.

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По словам Сэндберг, на прошлой неделе компания внесла ряд изменений, которые позволяют быстрее реагировать на размещение подобного контента в будущем. Facebook планирует использовать новые технологии, чтобы оперативно выявлять отредактированные версии исходного ролика. Кроме того, нововведения могут быть связаны с ограничением возможности пользователей вести прямые эфиры.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн анонсировала изменения в законодательство о контроле за оружием.

Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. По последним данным, в результате погибли 50 человек.