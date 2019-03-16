Суд в США отклонил иск, обвиняющий Трампа в сговоре с Россией и WikiLeaks
Суд в Вирджинии отклонил иск который против президента США Дональда Трампа подали два спонсора и сотрудник Национального комитета Демократической партии страны. Об этом сообщает Law and Crime News.
Отмечается, что претензии истцов были связаны с якобы имеющим место заговором между Трампом, Россией и WikiLeaks, который предполагал обнародование переписки членов Национального комитета. Они облиняли Трампа в разглашении их личных данных, содержащихся в опубликованных хакерами письмах.
По словам судьи, даже если обвинения истцов правдивы, им не удалось изложить обстоятельства дела в исковом заявлении так, чтобы суд мог удовлетворить иск. В заявлении речь шла о пяти основаниях для обращения в суд, однако судья не счел ни одно из них достаточным для удовлетворения иска.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп знал о сговоре с WikiLeaks перед выборами 2016 года.