Суд в США отклонил иск, обвиняющий Трампа в сговоре с Россией и WikiLeaks

<img src="//img.gazeta.ru/files3/493/11634493/depositphotos-pic905-895x505-8597.jpg">

Суд в Вирджинии отклонил иск который против президента США Дональда Трампа подали два спонсора и сотрудник Национального комитета Демократической партии страны. Об этом сообщает Law and Crime News.

Отмечается, что претензии истцов были связаны с якобы имеющим место заговором между Трампом, Россией и WikiLeaks, который предполагал обнародование переписки членов Национального комитета. Они облиняли Трампа в разглашении их личных данных, содержащихся в опубликованных хакерами письмах.

Реклама

По словам судьи, даже если обвинения истцов правдивы, им не удалось изложить обстоятельства дела в исковом заявлении так, чтобы суд мог удовлетворить иск. В заявлении речь шла о пяти основаниях для обращения в суд, однако судья не счел ни одно из них достаточным для удовлетворения иска.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп знал о сговоре с WikiLeaks перед выборами 2016 года.