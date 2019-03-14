Похитивших более 1 млн рублей хакеров поймали в Забайкалье

Полиция задержала в Забайкальском крае хакеров, которые похитили более 1 млн руб. со счетов граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным ведомства, двое жителей Забайкалья распространяли вредоносное программное обеспечение, которое позволяло им получать доступ к банковским реквизитам граждан. Похищенные средства они переводили на другие счета или оплачивали ими покупки в онлайн-магазинах.

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При этом отмечается, что программа блокировала уведомления о списании средств, и СМС-сообщения жертвам хакеров не поступали. Общая сумма ущерба оценивается правоохранителями в более чем 1 млн руб.

Подчеркивается, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время хакеры находятся под стражей.

Ранее телеканал NBC сообщил, что хакеры из России в восемь раз быстрее, чем из КНДР, Ирана и Китая.