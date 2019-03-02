Facebook подал в суд на компании в Китае из-за продажи лайков

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Facebook подал в суд на четыре компании, базирующиеся в Китае, а также на трех физических лиц за продвижение продажи фальшивых учетных записей, лайков и подписчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Уточняется, что эта деятельность велась в Facebook, Instagram, а также на также на других онлайн-платформах, среди которых Amazon, Apple, Google, LinkedIn и Twitter.

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Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете.

Ранее сообщалось, что конфиденциальная переписка руководителей Facebook попала в сеть.