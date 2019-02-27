В Кремле рассказали об огромном количестве регулярных кибератак на сайт президента

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий после появления в СМИ данных о кибератаке американских спецслужб на российское «Агентство интернет-исследований» (IRA), передает РИА «Новости».

По словам чиновника, на сайт президента совершаются кибератаки с территории европейских стран, а также из Северной Америки. Они происходят на постоянный основе и в «огромном количестве».

Ранее сообщалось, что кибернетическое командование США заблокировало доступ к интернету ряда лиц из России, которые якобы стремились посеять раздор среди американцев в день промежуточных выборов в США в ноябре 2018 года.