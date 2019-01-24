Володин вызвал представителя Google в Госдуму

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в Госдуму представителя компании Google в связи с обозначением сервисами Google российского Крыма как части другого государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, таким образом компания нарушает Конституцию России.

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«Поэтому было бы правильно комитету по безопасности пригласить представителя компании Google и выстроить нашу позицию, а дальше принять решение», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что Россия должна делать все для защиты суверенитета страны от подобных вмешательств «через мировую паутину интернета».

Ранее сообщалось, что во Франции оштрафовали Google на $57 млн.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.