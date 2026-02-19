Размер шрифта
Хурма оказалась усилителем здоровья кишечника

F&F: клетчатка в составе хурмы укрепляет здоровье кишечника несколькими путями
Lecker Studio/Shutterstock/FOTODOM

Конечные продукты расщепления хурмы сорта Rojo Brillante могут повышать целостность кишечного барьера и снижать воспаление путем стимуляции роста полезных бактерий. К такому выводу пришли исследователи из Университета Абердина. Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Ученые изучили растворимые и нерастворимые фракции клетчатки, полученные из переработанной хурмы, и провели лабораторную ферментацию с использованием кишечной микробиоты здоровых добровольцев. Оказалось, что разные типы волокон по-разному влияют на состав бактерий.

Некоторые фракции стимулировали рост бактерий родов Bacteroides, Megasphaera, Oscillibacter и представителей семейства Lachnospiraceae — микроорганизмов, участвующих в выработке короткоцепочечных жирных кислот. В ходе ферментации увеличивалась продукция ацетата, пропионата и бутирата — соединений, поддерживающих целостность кишечного барьера и снижающих воспаление.

Особенно выраженный эффект показала растворимая клетчатка. Она способствовала более высокой выработке индол-3-пропионовой кислоты — метаболита с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. По оценке авторов, именно растворимые фракции оказались наиболее «метаболически активными».

Дополнительный анализ показал, что состав волокон и полифенолов влияет на то, какие бактерии получают преимущество. Так, фракции, богатые арабинозой и фукозой, активнее стимулировали Oscillibacter, тогда как нерастворимые волокна способствовали росту Megasphaera.

Ученые считают, что переработанные отходы хурмы могут использоваться для создания функциональных пребиотических ингредиентов. Однако для определения оптимальной дозировки и состава таких добавок нужны дополнительные исследования.

Ранее врач рассказала, что популярные стики с клетчаткой могут быть опасны для ЖКТ.
 
