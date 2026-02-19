В «Мосгазе» опровергли версию с хлопком газа в квартире, где выбило стекла в Москве

«Мосгаз»: газ не является причиной ЧП в квартире на проспекте Мира в Москве

В квартире многоэтажного жилого дома на севере Москвы, предварительно, произошел хлопок газа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По информации собеседника издания, инцидент произошел в квартире на проспекте Мира, находящейся на 12 этаже. В результате в помещении выбило стекла. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Позже в АО «Мосгаз» в комментарии NEWS.ru уточнили, что бытовой газ не является причиной случившегося. Специалисты проверили коммуникации в квартире и не обнаружили повреждений. По информации столичного главка МЧС, остекление в одной из квартир было нарушено из-за сильного порыва ветра. Возгорания на месте нет.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в квартире, где повреждено остекление и вылетела оконная рама, проживают мигранты.

До этого в квартире в рабочем поселке Чердаклы в Ульяновской области произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали два человека: 50-летняя женщина и 56-летний мужчина, их госпитализировали.

Ранее в Рязанской области в результате взрыва газа обрушился жилой дом.