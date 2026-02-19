Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

В «Мосгазе» опровергли версию с хлопком газа в квартире, где выбило стекла в Москве

«Мосгаз»: газ не является причиной ЧП в квартире на проспекте Мира в Москве
МЧС России

В квартире многоэтажного жилого дома на севере Москвы, предварительно, произошел хлопок газа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По информации собеседника издания, инцидент произошел в квартире на проспекте Мира, находящейся на 12 этаже. В результате в помещении выбило стекла. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Позже в АО «Мосгаз» в комментарии NEWS.ru уточнили, что бытовой газ не является причиной случившегося. Специалисты проверили коммуникации в квартире и не обнаружили повреждений. По информации столичного главка МЧС, остекление в одной из квартир было нарушено из-за сильного порыва ветра. Возгорания на месте нет.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в квартире, где повреждено остекление и вылетела оконная рама, проживают мигранты.

До этого в квартире в рабочем поселке Чердаклы в Ульяновской области произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали два человека: 50-летняя женщина и 56-летний мужчина, их госпитализировали.

Ранее в Рязанской области в результате взрыва газа обрушился жилой дом.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!