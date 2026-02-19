На Ближнем Востоке начались военно-морские учения России, Китая и Ирана

Военно-морские учения России, Китая и Ирана начались в районе иранского порта Бендер-Аббас. Об этом сообщило издание The War Zone.

По его данным, маневры проводятся на фоне усиления американского военного присутствия на Ближнем Востоке и могут осложнить планы США в отношении Ирана. Целью учений является укрепление координации сторон для устранения угроз морской безопасности. В частности, речь идет о защите коммерческих судов и танкеров от терроризма в морях и океанах.

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил, что Исламская Республика на протяжении 47 лет сталкивается с внешним давлением и присутствием внерегиональных сил.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что сами по себе учения не несут прямой военной угрозы для Вашингтона, однако создают дополнительные риски для сил США в регионе, в том числе для авианосной ударной группы во главе с USS Gerald R. Ford. По оценке The War Zone, присутствие российских и китайских кораблей может осложнить военное планирование США.

19 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совместные военно-морские учения Ирана и России в Оманском заливе и на севере Индийского океана являются плановыми и заблаговременно согласованными. По его словам, на фоне того, что США нарастили военное присутствие у берегов Ирана, эскалация в регионе обострилась и является беспрецедентной. Представитель Кремля выразил надежду, что подобное не повлияет на ход переговоров по урегулированию ситуации в регионе.

