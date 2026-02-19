Мужчина выманил школьницу из дома и установил скрытую камеру в ее комнате

Житель американского штата Юта задержали за установку скрытой камеры в комнате дочери бывшей возлюбленной. Об этом сообщает KTVX.

42-летний мужчина по имени Эрик Стивен ВанХорсен, который некоторое время назад расстался со своей партнершей, попросил ее 17-летнюю дочь привезти ему домой энергетические напитки.

Девушка заехала на заправку, купила несколько банок и поехала на место. Там она заметила, что самого ВанХорсена нет дома, его машина исчезла.

Вернувшись к себе домой, она заметила, что некоторые вещи лежат не на своих местах. Помимо этого, она заметила скрытую камеру с портом для SD-карты. Когда ее мать проверила камеры видеонаблюдения, то выяснила, что они не снимали только момент, когда подростка не было дома.

Выяснилось, что в момент ее отсутствия в комнату через окно пробрался ВанХорсен и спрятал камеру. При этом находиться в доме он не имел права, так как это было официально запрещено.

Также мать школьницы за некоторое время до инцидента заметила, что бывший партнер установил скрытую камеру в ее машину.

Во время задержания в автомобиле мужчины нашли бинокль и небольшие камеры. На одном из устройств было видео, на котором пострадавшая переодевается.

Мужчину обвинили в краже со взломом и подглядывании. Сейчас он находится в тюрьме.

