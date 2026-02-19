Размер шрифта
В Белоруссии отреагировали на вероятность развертывания контингента Запада у границ

Минобороны: Минск не приемлет развертывания контингента Запада у своих границ
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Присутствие западного контингента у границ Белоруссии категорически неприемлемо. Об этом журналистам заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко.

«Мы с настороженностью следим за вопросами увеличения бюджетов иностранных государств, строительства заводов, оснащения вооружением, военной техникой, которые никак не сигнализируют о попытке нормализации отношений, о попытке выстраивания конструктивного диалога с Республикой Беларусь», — сказал Ревенко.

Он отметил также выход ряда соседних стран из Оттавской конференции по противопехотным минам, что говорит о несоблюдении международных договоров. По словам Ревенко, минирование государственной границы этими странами наносит вред прежде всего своему населению.

Накануне министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что Белоруссия не может позволить себе проиграть информационную войну. По его мнению, на сегодняшний день важно отсеивать лживый, некачественный контент, «срывать маски и показывать аналитику». Поэтому роль журналиста в обеспечении военной безопасности Хренин сравнил с ядерным оружием.

Ранее президент Белоруссии Лукашенко жестко раскритиковал армию во время проверки боеготовности.
 
