Создатель Vine в возрасте 34 лет найден мертвым в Нью-Йорке

Генеральный директор HQ Trivia, сооснователь Vine Колин Кролл найден мертвым в своей квартире на Манхэттене, пишет The New York Times со ссылкой на источники в полиции Нью-Йорка.

По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

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Сообщается, что тело Кролла было обнаружено в его спальне после вызова девушки покойного, которая не могла связаться с молодым человеком.

Как отмечается, рядом с телом были найдены марихуана и героин.

Кролл был назначен генеральным директором HQ Trivia в сентябре после его ухода из Twitter, вызванного обвинениями в неподобающем поведении. Ранее он стал одним из основателей ныне несуществующего приложения Vine.