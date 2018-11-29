В кабмине отреагировали на сообщения о штрафах для интернет-компаний

Вице-премьер правительства России Максим Акимов заявил, что кабмин не планирует введение оборотных штрафов для интернет-компаний, которые не выполняют российские законы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что в России задумались о введении более жестких штрафов для интернет-компаний, которые не соблюдают законодательство.

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По словам вице-премьера, в правительстве подобного законопроекта нет, и прорабатывать этот вопрос не планируют.

Ранее стало известно, что компания Google выразила намерение соблюдать российское законодательство.